В разработке Metroid Prime 4: Beyond приняло участие более 20 студий

Зачастую разработку видеоигры приписывают одной команде или даже одному человеку, но правда в том, что создание крупных проектов обычно требует участия нескольких команд, которые в основном остаются в тени. Так обстоит дело с Metroid Prime 4: Beyond, в создании которой участвовало более 20 студий, не входящих в Nintendo.

Если говорить точнее, в списке разработчиков Metroid Prime 4: Beyond указана 21 студия, но это ещё не всё. Также есть целый ряд временных сотрудников, которые поддерживали основных разработчиков.

Среди наиболее интересных имён — Next Level Games (команда Nintendo, стоящая за Luigi's Mansion и Mario Strikers), и Virtuos — компания, которая поддерживает более известные команды, помогая в разработке таких игр, как The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Вот полный список: