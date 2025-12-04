В разработке Metroid Prime 4: Beyond приняло участие более 20 студий

Зачастую разработку видеоигры приписывают одной команде или даже одному человеку, но правда в том, что создание крупных проектов обычно требует участия нескольких команд, которые в основном остаются в тени. Так обстоит дело с Metroid Prime 4: Beyond, в создании которой участвовало более 20 студий, не входящих в Nintendo.
Если говорить точнее, в списке разработчиков Metroid Prime 4: Beyond указана 21 студия, но это ещё не всё. Также есть целый ряд временных сотрудников, которые поддерживали основных разработчиков.
Среди наиболее интересных имён — Next Level Games (команда Nintendo, стоящая за Luigi's Mansion и Mario Strikers), и Virtuos — компания, которая поддерживает более известные команды, помогая в разработке таких игр, как The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Вот полный список:
- Retro Studios
- Next Level Games
- Virtuos
- Territory Studio
- Waterproof
- Keystone Studios
- Liquid Development
- Time
- AMC Studio
- GameSim
- Smoking Gun Interactive
- Forge Studios
- Red Hot CG
- Original Force
- Devoted Studios
- Room 8 Studio
- Next Gen Dreams
- Mock Science
- Cup of Tea
- Formosa Interactive
- House of Moves
и сделали худшую игру в серии