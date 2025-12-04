ЧАТ ИГРЫ
Metroid Prime 4: Beyond 04.12.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
6.6 40 оценок

В разработке Metroid Prime 4: Beyond приняло участие более 20 студий

monk70 monk70

Зачастую разработку видеоигры приписывают одной команде или даже одному человеку, но правда в том, что создание крупных проектов обычно требует участия нескольких команд, которые в основном остаются в тени. Так обстоит дело с Metroid Prime 4: Beyond, в создании которой участвовало более 20 студий, не входящих в Nintendo.

Если говорить точнее, в списке разработчиков Metroid Prime 4: Beyond указана 21 студия, но это ещё не всё. Также есть целый ряд временных сотрудников, которые поддерживали основных разработчиков.

Среди наиболее интересных имён — Next Level Games (команда Nintendo, стоящая за Luigi's Mansion и Mario Strikers), и Virtuos — компания, которая поддерживает более известные команды, помогая в разработке таких игр, как The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Вот полный список:

  • Retro Studios
  • Next Level Games
  • Virtuos
  • Territory Studio
  • Waterproof
  • Keystone Studios
  • Liquid Development
  • Time
  • AMC Studio
  • GameSim
  • Smoking Gun Interactive
  • Forge Studios
  • Red Hot CG
  • Original Force
  • Devoted Studios
  • Room 8 Studio
  • Next Gen Dreams
  • Mock Science
  • Cup of Tea
  • Formosa Interactive
  • House of Moves
Комментарии:  1
Tommy451

и сделали худшую игру в серии

1