В сеть слили новые ролики Metroid Prime 4 - в них показали босса Карвекса и геймплей со Switch 2

Фанаты Nintendo обнаружили в открытом доступе два скрытых рекламных ролика Metroid Prime 4: Beyond, загруженные на YouTube. Несмотря на то, что видео длиной всего по 15 секунд, они уже вызвали настоящий ажиотаж в сообществе: в них впервые показан геймплей и сражение с новым боссом по имени Карвекс.

Официально реклама ещё не запущена, однако ролики быстро распространились по форумам и соцсетям, набрав десятки тысяч просмотров. В первом видео демонстрируется классический бой с видом от первого лица, где игрок управляет Самус с помощью контроллера в док-режиме Switch 2. Во втором — используется новая система прицеливания через «мышиный» ввод Joy-Con для большей точности.

Реакция игроков оказалась неоднозначной: одни сравнивают графику с эпохой GameCube, другие же отмечают верность духу оригинальных частей Metroid Prime.

Релиз Metroid Prime 4: Beyond намечен на 4 декабря, но судя по активности фанатов, ждать новых официальных трейлеров, скорее всего, осталось недолго.