Ведущий художник пользовательского интерфейса Metroid Prime 4: Beyond рассказал о работе над интерфейсом и визором Самус

Всего через несколько недель после первоначального анонса Metroid Prime 4: Beyond ведущий художник пользовательского интерфейса Retro Studios Джон Уоффорд поделился некоторыми подробностями о своем участии в разработке четвертой части и своей работе над визором Самус, а также над пользовательским интерфейсом (HUD), который вы видите в игре:

«Metroid Prime 4 был проектом мечты, и моей любимой частью было проектирование, создание и анимация HUD Самус. Я многому научился во время MPR, и я надеюсь, что это видно. Я думаю, что трейлер также хорошо показывает, что HUD не должен пытаться конкурировать с невероятными окружениями, персонажами, освещением, анимацией, визуальными эффектами. Я постоянно восхищаюсь талантом этой команды».

На своей странице Artstation Уоффорд немного подробнее рассказывает, как «HUD был настоящим трудом любви»:

«HUD был настоящим трудом любви, и я так рад наконец поделиться им. Целью было создать современное обновление визора, которое чтит наследие Metroid Prime».

Он также демонстрирует анимацию сканирования, переходы, детали FUI на визоре Самус и даже HUD ее Морфошара. Если вы присмотритесь к некоторым кадрам в трейлере, вы также сможете увидеть работу Уоффорда над пользовательским интерфейсом, отображаемым на экранах компьютеров, в одной сцене (см. ниже).

Джон Уоффорд также работал художником по пользовательскому интерфейсу над Metroid Prime Remastered , вышедшей на Nintendo Switch в 2023 году.