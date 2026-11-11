Выпущен неофициальный порт Metroid Prime 4: Beyond для ПК

Появился ещё один неофициальный порт для ПК — на этот раз для игры с консоли Nintendo Switch 2. Речь идет о неофициальной версии новейшей части серии Metroid Prime — Metroid Prime 4: Beyond.

В этой версии порта исправлено множество визуальных недочётов. Устранены проблемы с отображением врагов и наручной пушки Самус (они становились чёрными после кат-сцен), исправлено некорректное отображение цветов на поверхностях пола и костюме Самус, а также исправлены ошибки с чёрными камнями, горами и темными «рамками» вокруг Морфосферы. Теперь корректно работают карты отражений. Кроме того, устранены ошибки, из-за которых свет солнца пробивался сквозь деревья и стены; также были доработаны эффекты тумана, освещение и некоторые элементы теней.

Значительно улучшилась производительность. В проекте сокращён объем данных, передаваемых на графический процессор в каждом кадре. Обработка текстур теперь перенесена в фоновые потоки, благодаря чему при повороте камеры возникает гораздо меньше длительных задержек. Данные об освещении загружаются значительно быстрее, а игра больше не простаивает в ожидании выполнения задач, которые раньше замедляли ее работу.

Серьёзные изменения коснулись и системы шейдеров. Теперь игра подготавливает (компилирует) больше шейдеров заранее, до того как они понадобятся. Это помогает уменьшить количество «фризов» при переходе в новые локации или первом появлении определённых эффектов. Кроме того, скомпилированные шейдеры сохраняются, что ускоряет их использование при повторных посещениях зон. Часть задач, связанных с шейдерами, теперь выполняется в фоновом режиме, что обеспечивает более плавный игровой процесс.

В ПК-версии также исправлены ключевые элементы геймплея. Теперь корректно работает сканирующий визор — игроки могут сканировать цели и открывать первую дверь. Также исправлена ​​функция захвата цели при нажатии кнопки ZL. Внесённые в программный код игры правки позволили этим функциям корректно считывать необходимые данные из графического процессора.

Поддерживаются различные контроллеры: Xbox, Switch Pro, Joy-Con, DualShock 4, DualSense и геймпады 8BitDo. Также доступно управление с помощью клавиатуры и мыши — раскладка адаптирована для ПК. В порте предусмотрены функции создания скриншотов, записи кадров и формирования лог-файлов, что помогает при сообщении об ошибках. Возможен перенос сохранений с консоли Switch, однако файлы, созданные в более новых версиях игры, могут не работать.

Во внутриигровом меню также доступны чит-коды: можно активировать бесконечные боеприпасы, здоровье, усиленные прыжки, повышенную скорость и преимущества в бою. Предусмотрена опция для получения дополнительной «Зеленой энергии». По умолчанию все читы отключены; некоторые из них всё ещё находятся на стадии тестирования.

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