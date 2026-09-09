Metroid Ravenous анонсирована для Nintendo Switch 2 - релиз состоится 28 января 2027 года

Nintendo в рамках Direct 9 сентября представила новую 2D-игру серии Metroid — Metroid Ravenous. Проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2, а его релиз запланирован на 28 января 2027 года.

Показанный трейлер демонстрирует классический для 2D-части серии экшен и исследование. Самус сможет использовать различные способности, включая короткую телепортацию, парирование и «Морфосферу». С их помощью героиня будет сражаться с противниками, перемещаться по миру и преодолевать участки, требующие исследования.

Одновременно с игрой планируется выпуск специальной версии, а также нескольких amiibo, посвящённых Metroid Ravenous. Их внешний вид разработчики также показали в трейлере.

Таким образом, Nintendo продолжает развивать 2D-направление Metroid, предложив владельцам Switch 2 новую историю с привычным сочетанием боёв, исследования и способностей Самус.