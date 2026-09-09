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Metroid Ravenous 28.01.2027
Экшен, Адвенчура, Платформер, Научная фантастика
6.3 3 оценки

Metroid Ravenous анонсирована для Nintendo Switch 2 - релиз состоится 28 января 2027 года

butcher69 butcher69

Nintendo в рамках Direct 9 сентября представила новую 2D-игру серии Metroid — Metroid Ravenous. Проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2, а его релиз запланирован на 28 января 2027 года.

Показанный трейлер демонстрирует классический для 2D-части серии экшен и исследование. Самус сможет использовать различные способности, включая короткую телепортацию, парирование и «Морфосферу». С их помощью героиня будет сражаться с противниками, перемещаться по миру и преодолевать участки, требующие исследования.

Одновременно с игрой планируется выпуск специальной версии, а также нескольких amiibo, посвящённых Metroid Ravenous. Их внешний вид разработчики также показали в трейлере.

Таким образом, Nintendo продолжает развивать 2D-направление Metroid, предложив владельцам Switch 2 новую историю с привычным сочетанием боёв, исследования и способностей Самус.

Мероприятия 1 Анонсы 1 Трейлеры 1
23
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
ZackSnyder

dread была лютым овном.

6
vertehwost
3
palacher42

Последний раз я так радовался при просмотре Директа, когда анонсировали Metroid Dread.

2
Kenn1y

Круто, Dread и Samus Returns отличные.
Сначала FE, теперь новый Metroid, пора доставать NS2.
P.S. Как хорошо, что эксклюзивы получают полное физическое издание.

2
firefox0047

Как они только успевают клепать все эти эксклюзивы, когда Сони не может выдать нифига

2
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