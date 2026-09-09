Metroid Ravenous анонсирована для Nintendo Switch 2 - релиз состоится 28 января 2027 года

Nintendo в рамках Direct 9 сентября представила новую 2D-игру серии Metroid — Metroid Ravenous. Проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2, а его релиз запланирован на 28 января 2027 года.
Показанный трейлер демонстрирует классический для 2D-части серии экшен и исследование. Самус сможет использовать различные способности, включая короткую телепортацию, парирование и «Морфосферу». С их помощью героиня будет сражаться с противниками, перемещаться по миру и преодолевать участки, требующие исследования.
Одновременно с игрой планируется выпуск специальной версии, а также нескольких amiibo, посвящённых Metroid Ravenous. Их внешний вид разработчики также показали в трейлере.
Таким образом, Nintendo продолжает развивать 2D-направление Metroid, предложив владельцам Switch 2 новую историю с привычным сочетанием боёв, исследования и способностей Самус.
dread была лютым овном.
Последний раз я так радовался при просмотре Директа, когда анонсировали Metroid Dread.
Круто, Dread и Samus Returns отличные.
Сначала FE, теперь новый Metroid, пора доставать NS2.
P.S. Как хорошо, что эксклюзивы получают полное физическое издание.
Как они только успевают клепать все эти эксклюзивы, когда Сони не может выдать нифига