900 предметов, 50 боссов и армия котов: абсурдный трейлер рогалика Mewgenics обещает 250 часов геймплея

Эдмунд МакМиллен, автор культовой The Binding of Isaac, представил новый трейлер своего долгожданного проекта — рогалика Mewgenics. Релиз игры на PC запланирован на 10 февраля, а свежий двухминутный ролик наглядно демонстрирует размах и безумие, к которому поклонники разработчика уже привыкли.

Трейлер выполнен в фирменной сюрреалистичной манере МакМиллена и сочетает геймплейные кадры с постановочными сценами с участием живых актёров. Абсурдные образы здесь служат не просто шуткой, а своеобразным способом рассказать о наполнении игры. Человек в кошачьей маске открывает коробку, где жуки складывают надпись «900 предметов», намекая на огромное количество лута. Унитаз с загадочным содержимым символизирует 15 глав, а мышь с кусками сыра в лапах сообщает о более чем 50 боссах. Финальным аккордом становится граффити на стене с заявлением о 250+ часах игрового процесса.

По сюжету Mewgenics игрокам предстоит собирать собственную армию котов и отправляться в пошаговые тактические сражения. Каждый забег МакМиллен описывает как отдельную «загадку», где успех зависит от умения комбинировать сотни предметов, способности персонажей и нестандартные тактические решения.