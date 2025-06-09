Геймплейный трейлер Mewgenics раскрыл дату выхода нового проекта создателя The Binding of Isaac

На PC Gaming Show показали новый безумный трейлер Mewgenics — свежего проекта от Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глайеля, известных по The Binding of Isaac и Super Meat Boy. Видео, в котором смешались живые съёмки и геймплей, не только продемонстрировало хаотичную атмосферу игры, но и подтвердило дату выхода — 10 февраля 2026 года на ПК.

Mewgenics сочетает в себе пошаговую тактику, roguelike и симулятор сражающихся, мутирующих и... спаривающихся кошек. Игрокам предстоит собирать безумные комбинации из более чем 800 предметов, прокачивать персонажей, выбирать из шести классов, открывать свыше 50 уникальных умений и участвовать в кампаниях, которые могут занять сотни часов.

Не обошлось и без фирменной странности — всё, от визуального стиля до игрового процесса, пропитано характерным абсурдом. Mewgenics — это не просто игра, а сумасшедший эксперимент в духе тех, кто уже однажды научил нас любить уродливых малышей из Isaac.

Готовьтесь к генетическому хаосу — до выхода осталось совсем немного.