Mewgenics достигла пика в 102 тысячи одновременных игроков в Steam

Рогалик о разведении мутантных котов Mewgenics продолжает бить рекорды. В ночь на 15 февраля 2026 года игра преодолела отметку в 102 тысячи одновременных пользователей в Steam, а также стала самой популярной игрой на портативной консоли Steam Deck за последний месяц.

Всего за несколько дней с релиза Mewgenics продемонстрировала феноменальные результаты. Успех сопутствует и музыкальному сопровождению — 14 февраля в отдельную продажу поступил саундтрек Mewgenics от коллектива Ridiculon, известного по работам над The Binding of Isaac, Super Meat Boy и The End Is Nigh. За 82 композиции покупатели отдают около ₽350.

Также за первые 36 часов с момента выхода было продано более 500 тысяч копий, что принесло разработчикам около $13,5 миллионов. Свой производственный бюджет, работа над которым велась более семи лет, проект окупил менее чем за шесть часов. Критики и пользователи встретили игру тепло: на агрегаторе Metacritic у нее 89 баллов, а в Steam — 96% положительных отзывов.

Mewgenics была впервые анонсирована Эдмундом Макмилленом еще в 2012 году, но разработка была отложена на неопределенный срок. Проект возродили в 2018 году, и над ним совместно с Макмилленом работал программист Тайлер Глайель. Игра сочетает в себе пошаговые тактические бои, глубокую систему селекции котов с передачей генов, мутаций и способностей, а также юмор автора.