Mewgenics готовится к минимум двум крупным DLC и обновлениям

Игра Mewgenics получит как минимум два крупных дополнения, а её создатели уже намекают на дальнейшее развитие проекта. Эдмунд Макмиллен и Тайлер Глайель в рамках сессий вопросов и ответов на X (бывший Twitter) поделились деталями будущего контента и закулисными фактами о разработке «кошачьего рогалика».

Первое DLC будет меньшее и добавит четыре новых класса, три из которых моддеры уже предугадали. Четвёртый класс, по уверениям разработчиков, останется сюрпризом. Помимо этого, дополнение принесёт более 300 новых способностей и множество предметов для разблокировки, расширяя возможности персонажей и стратегий.

Второе DLC будет более масштабным и, скорее всего, сосредоточится на четвёртом акте Mewgenics. Макмиллен также намекает на усиление роли независимых персонажей на поздних этапах игры, что обещает глубину и новые тактические возможности для игроков.

Помимо больших дополнений, создатели планируют регулярные исправления ошибок и балансные изменения. Консольные версии игры появятся «как только это станет возможным», хотя точных сроков пока нет.

Интересно, что Макмиллен не исключает возвращения к The Binding of Isaac: Rebirth в виде нового обновления, но прямых продолжений пока не планируется. Глайель уточнил, что в ближайшее время команда сосредоточится на Mewgenics и его исправлениях, прежде чем переключиться на новые проекты.

Таким образом, фанаты могут готовиться к значительным дополнениям и улучшениям, а сюрпризы, которые притаились в новых DLC, обещают расширить и без того увлекательный мир Mewgenics.