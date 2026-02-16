Mewgenics готовится к выходу на консолях - Эдмунд Макмиллен подтвердил портирование

Создатель Mewgenics Эдмунд Макмиллен сообщил, что консольные версии проекта уже находятся в разработке. Пока необычный «кошачий» рогалик доступен только на PC, однако планы по расширению платформ официально подтверждены.

Отвечая на вопрос пользователей в соцсетях, Макмиллен отметил, что команда уже работает над портами, но точные сроки релиза назвать не готова. По его словам, на текущем этапе рассматривается выпуск сразу на всех актуальных системах, хотя финальное решение пока не объявлено.

На старте Mewgenics демонстрирует впечатляющие результаты. В Steam проект удерживает «очень положительный» рейтинг на основе более чем 10 тысяч отзывов. Пиковый онлайн превысил 115 тысяч игроков, обновив предыдущий рекорд в 102 тысячи, установленный ранее в тот же день. На агрегаторе Metacritic игра получила 89 баллов от критиков и пользовательскую оценку 8,1.

Отдельное внимание привлек актерский состав: в озвучке приняли участие известные интернет-персоны, включая Итана и Хилу Кляйн (h3h3) и iDubbbz. Выбор кастинга вызвал обсуждения в сообществе, однако Макмиллен подчеркнул, что доволен принятым решением и напомнил, что работа над проектом и подбором голосов велись на протяжении долгого времени.

Пока консольные версии остаются без даты выхода, но с учетом стремительного успеха на PC расширение аудитории выглядит лишь вопросом времени.