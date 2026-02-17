Mewgenics и Helldivers 2 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 февраля 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе лидер чарта Steam — симулятор индюшатины Mewgenics. Игра стремительно ворвалась в топ, демонстрируя впечатляющий спрос среди игроков и мгновенно обогнав многие громкие релизы. Второе место заняла Helldivers 2, которая совсем недавно получила масштабное обновление.

Предзаказы на Resident Evil Requiem стремительно растут, а ARC Raiders хотя и вылетела из тройки лидеров, продолжает демонстрировать отличные показатели. Неожиданно в чарте появился релиз Diablo II: Resurrected – Infernal Edition, а к концу десятки оказались долгожданные проекты Black Myth: Wukong и Cyberpunk 2077.

Также в топ-10 попали популярная портативная платформа Steam Deck и игры REANIMAL и Rust. Свежий рейтинг демонстрирует интерес игроков к как к новым, так и к проверенным проектам, сочетая жанровое разнообразие и неожиданные хиты. Похоже, рынок Steam продолжает удивлять, а фанатам предстоит следить за динамикой продаж и новыми релизами.