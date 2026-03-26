Mewgenics может выйти на Switch 2 и PS5 - разработчики показали игру на консолях

Похоже, что популярный рогалик Mewgenics от создателей Super Meat Boy и The Binding of Isaac вскоре может добраться до консолей. Разработчик Эдмунд Макмиллен опубликовал короткое видео, на котором игра работает на новой консоли Nintendo Switch 2.

Небольшой ролик длится всего около 14 секунд и снят на телефон, однако его цель очевидна — показать, что проект уже стабильно запускается на устройстве Nintendo. В подписи к видео Макмиллен коротко написал: «Oh hi Switch 2», тем самым намекнув на возможный релиз на платформе.

На этом новости не закончились. Продюсер Тайрон Родригес также поделился видео, где демонстрируется версия Mewgenics для PlayStation 5. Судя по реакции в комментариях, игроки уже активно ждут консольные версии проекта.

На данный момент Mewgenics доступна только на PC через Steam, однако игра уже успела привлечь большое внимание аудитории. Многие пользователи отмечают, что подобный игровой процесс идеально подходит для гибридных платформ вроде Switch, где можно играть как дома, так и в портативном режиме.

Кроме того, некоторые фанаты надеются, что в будущих версиях разработчики добавят кросс-прогрессию между платформами. Это позволило бы продолжать прохождение на разных устройствах и, вероятно, увеличило бы продажи игры.

Пока официальной даты релиза Mewgenics на консолях не объявлено, однако демонстрация игры на Switch 2 и PS5 намекает на то, что портирование уже находится на продвинутой стадии.