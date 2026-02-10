ЧАТ ИГРЫ
Mewgenics 10.02.2026
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху
3.8 25 оценок

Mewgenics - новый тактический рогалик от создателей The Binding of Isaac уже доступен

IKarasik IKarasik

Состоялся релиз Mewgenics — нового пошагового рогалика от Эдмунда МакМиллена (The Binding of Isaac, Super Meat Boy) и Тайлера Глаэля (The End Is Nigh). Игра сочетает глубокую стратегию, систему селекции и уникальный тактический геймплей с управлением армией мутантских котов.

В Mewgenics каждый кот обладает наследственностью, мутациями и индивидуальными особенностями. Игроки могут формировать отряды из 12 классов — от бойцов и танков до магов и охотников — и отправлять их в пошаговые сражения, используя более 1000 уникальных способностей, свыше 900 предметов и десятки взаимодействий с окружением.

Главная особенность игры — система селекции и прогрессии. Коты возвращаются с боевыми шрамами и опытом, а игроки могут выводить новые поколения с улучшенными навыками и генетическими комбинациями. Каждый забег уникален, а возможности для экспериментов и оптимизации стратегий практически безграничны.

Комментарии:  3
agula98

За обычную инди да ещё и без русского языка слишком дорого, лет через 10 с 95% скидкой можно и купить

2
samosan

Она пошаговая,так что экранный переводчик использовать вообще проблем нет.

1
UndevelopedRyker

Ждем ИИ-русификатор, текста там много

1