Mewgenics обошла Hades II и стала самым популярным рогаликом в истории Steam

Инди-проект Mewgenics продолжает бить рекорды спустя всего несколько дней после релиза в Steam. 15 февраля игра достигла пикового онлайна в 115 428 человек, тем самым обогнав результат Hades II, чей максимальный показатель составлял 112 947 игроков в сентябре 2025 года.

Таким образом, Mewgenics официально стала самым популярным рогаликом по количеству одновременных игроков на платформе Valve. Для проекта, который вышел без масштабной маркетинговой кампании AAA-уровня, это особенно впечатляющий результат.

Критики также тепло приняли новинку. На агрегаторе Metacritic игра удерживает рейтинг 89 баллов, а пользовательская оценка составляет 8.0. Для сравнения, Hades II имеет 95 баллов от прессы и пользовательский рейтинг 8.6.

Создатель проекта Эдмунд Макмиллен ранее признался, что не ожидал столь мощного старта. По его словам, разработка продолжается, и финальная версия ещё не завершена. Игра также создаётся с прицелом на релизы на других платформах, включая консоли, однако точные сроки пока не раскрываются.

Разработчик отдельно прокомментировал и дискуссии вокруг некоторых актёров озвучки, подчеркнув, что сознательно привлекал людей с разными взглядами, считая разнообразие мнений важной частью творческого процесса.

С учётом текущей динамики Mewgenics уже вошла в историю жанра, а дальнейшая поддержка и возможный выход на консолях могут укрепить её позиции ещё сильнее.