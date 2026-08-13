Mewgenics получила официальную русскую локализацию - пока в виде публичной беты

Инди-рогалик Mewgenics получил официальную русскую локализацию. Перевод пока доступен в рамках публичного бета-тестирования, а разработчики предлагают игрокам помочь с поиском ошибок перед полноценным релизом локализации.

Помимо русского языка, в игру добавили переводы на корейский, японский и упрощённый китайский. Авторы Mewgenics отдельно попросили игроков сообщать о найденных ошибках и проблемах с текстом, чтобы успеть исправить их до выхода локализаций из беты.

Чтобы протестировать перевод, необходимо выбрать публичную бета-версию Mewgenics в свойствах игры в Steam, а затем изменить язык в настройках самой игры. После завершения тестирования новые локализации появятся и в основной версии. Разработчики подчеркнули, что переводы выйдут из беты только тогда, когда команда будет уверена в их готовности.

«Мы прекрасно понимаем, что многие из вас ожидали переводы намного раньше», — отметили авторы Mewgenics, поблагодарив игроков за терпение и помощь с тестированием.

Mewgenics вышла в феврале 2026 года и получила «очень положительные» отзывы в Steam. Игра сочетает пошаговые тактические сражения с элементами рогалика, а одной из её главных особенностей стала система разведения и скрещивания котов.

Теперь у русскоязычных игроков появилась возможность познакомиться с необычным миром Mewgenics на родном языке, пусть пока и в тестовом режиме.