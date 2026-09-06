Mewgenics получила поддержку русского языка и ещё трёх локализаций

Разработчики Mewgenics выпустили обновление 1.1.21239, которое добавило в игру четыре новые официальные локализации: русский, японский, корейский и упрощённый китайский языки.

Авторы поблагодарили игроков, участвовавших в бета-тестировании переводов, и отметили, что отзывы о качестве локализаций можно продолжать отправлять через официальные каналы обратной связи.

Помимо новых языков, обновление включает дополнительные исправления и улучшения.