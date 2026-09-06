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Mewgenics 10.02.2026
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Рогалик
7.3 131 оценка

Mewgenics получила поддержку русского языка и ещё трёх локализаций

monk70 monk70

Разработчики Mewgenics выпустили обновление 1.1.21239, которое добавило в игру четыре новые официальные локализации: русский, японский, корейский и упрощённый китайский языки.

Авторы поблагодарили игроков, участвовавших в бета-тестировании переводов, и отметили, что отзывы о качестве локализаций можно продолжать отправлять через официальные каналы обратной связи.

Помимо новых языков, обновление включает дополнительные исправления и улучшения.

Обновления 1
19
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
MNM 777

Вот это перевод у нее

5
sapov

Ещё бы на первый сыч её

3
Лев Левин

Это хорошие новости

3
DimonAda

в айзек русский так и не добавили.

2