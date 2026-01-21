Mewgenics получит 280 достижений на старте: новая игра от автора The Binding of Isaac готовится испытать игроков

После более чем десяти лет разработки Mewgenics наконец выходит на финишную прямую — и уже сейчас ясно, что игра не собирается щадить даже самых упорных поклонников. Соавтор проекта Эдмунд МакМиллен подтвердил, что в момент релиза в Steam игрокам будут доступны сразу 280 достижений. Скриншот с этим внушительным числом он опубликовал в X, наглядно показав масштаб задуманного.

Mewgenics позиционируется как игра о разведении причудливых котов и их участии в пошаговых боях, однако, как отмечали журналисты в превью, за внешней простотой скрывается крайне глубокая и комплексная система. Количество достижений лишь подчёркивает этот подход и намекает на сотни часов контента.

Хотя в Steam существуют игры с ещё большим числом ачивок, чаще всего такие показатели накапливаются годами или встречаются в проектах для фарма достижений. В случае Mewgenics речь идёт о полноценной и продуманной системе уже на старте. Для сравнения, The Binding of Isaac: Rebirth за 11 лет обзавелась 641 достижением, став одной из самых «прожорливых» игр МакМиллена по времени.

Релиз Mewgenics в Steam состоится 11 февраля, и, судя по всему, игроков ждёт долгий и крайне насыщенный путь к заветным 100%.