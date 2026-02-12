Mewgenics разошлась тиражом 500 тысяч копий за 36 часов

Продажи тактического рогалика Mewgenics превысили 500 тысяч копий всего за полтора дня после релиза. Об этом разработчики сообщили в соцсетях, поделившись обновлённой статистикой.

По словам Тайлера Глаэля, отметка в полмиллиона была достигнута за 36 часов. Ещё 11 февраля авторы рассказывали, что проект значительно превзошёл ожидания: 150 тысяч копий удалось продать всего за пять с половиной часов, чего оказалось достаточно для покрытия затрат на производство.

Эдмунд Макмиллен также подтвердил планы по выпуску DLC. Однако к созданию первого дополнения команда приступит лишь через несколько месяцев, а его релиз может состояться примерно через год после старта разработки. В ближайшее время студия сосредоточится на анализе отзывов игроков, чтобы учесть пожелания аудитории.

На данный момент Mewgenics доступна эксклюзивно в Steam.