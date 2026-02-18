Mewgenics разошлась тиражом более 1 миллиона копий за первую неделю

Захватывающая тактическая игра про разведение монстров Mewgenics достигла большого успеха, продав более миллиона копий за первую неделю после запуска. Новость была официально опубликована одним из разработчиков, Тайлером Глейелем, который сообщил об этом достижении в посте на своей личной странице Bluesky.

Эта цифра совпадает с предыдущим заявлением, опубликованным в X/Twitter, где приводилась статистика Alinea Analytics с той же цифрой в 1 000 000. Согласно этому посту, Mewgenics принесла более 23 миллионов долларов дохода и имеет 70% совпадений с пользователями, игравшими в The Binding of Isaac.

SteamDB показывает, что пиковое количество одновременно играющих пользователей Mewgenics составляет 115 000, а рейтинг игры на Steam — «Очень положительный».