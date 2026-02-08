Mewgenics вырвалась в лидеры 2026-го - критики в восторге от новой игры Эдмунда МакМиллена

Новый проект Эдмунда МакМиллена, автора культовых Super Meat Boy и The Binding of Isaac, ещё не успел официально добраться до игроков, а уже громко заявил о себе в рейтингах прессы. По первым обзорам Mewgenics демонстрирует среднюю оценку около 90%, что позволяет игре закрепиться среди самых высоко оценённых релизов года.

Разработку ждали много лет, и, судя по реакции критиков, ожидание оказалось не напрасным. Обозреватели отмечают, что МакМиллен сохранил фирменный почерк: странный юмор, немного безумия и огромное количество взаимосвязанных механик, из-за которых каждая попытка ощущается по-новому.

Особенно часто хвалят глубину тактических сражений и вариативность. Решения игрока, сочетания способностей и случайные события складываются в уникальные сценарии, а прогресс подталкивает запускать партию за партией. Многие рецензенты предупреждают: оторваться трудно.

Впрочем, игра явно не стремится быть дружелюбной ко всем. Среди основных претензий — высокий порог входа. Новичков может отпугнуть объём правил и необходимость разбираться в множестве систем, а ритм прохождения некоторым показался неровным.

Несмотря на это, общий настрой прессы предельно позитивный. Уже сейчас Mewgenics называют одним из главных претендентов на место в списках лучших игр 2026 года, а самого МакМиллена — вернувшимся в превосходной форме.