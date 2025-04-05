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Mewgenics 2025 г.
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху
3.7 3 оценки

"Не можешь завести детей? Заведи котов!" - создатель The Binding of Isaac представил безумный трейлер Mewgenics

Lunersun Lunersun

Создатель The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен вместе с Тайлером Глейелом продолжает корпеть над своим новым проектом Mewgenics. Сегодня IGN выкатил почти четырёхминутный трейлер этого странного рогалика. В ролике живые актёры разыгрывают целую комедию — пара, которая не смогла родить детей, решает заняться разведением котов. А дальше нам показывают толпу пушистых героев с разными умениями, внешностью и именами.

Если кто-то подзабыл, Mewgenics — это такая тактическая RPG с двумя основными механиками: убивать врагов и разводить котов. У каждого пушистика свой класс, статы и запас маны, который можно прокачивать шмотками. Бои происходят на рандомно генерируемых аренах, где надо просто перебить всех противников.

В марте команда, как они сами говорят, работала над добавлением боссов, балансировкой противников для середины игры и доработкой дизайна финальных врагов. Ну и катсцены, куда ж без них.

А вот что они планируют сделать в этом месяце:

  • Нарисовать и анимировать «самого финального босса» с уникальными фоновыми артами;
  • Добавить нормальные арты на карту мира вместо прежних заглушек;
  • Реализовать кучу оставшихся мутаций и предметов — для этого даже наняли нового программиста, некоего Стива Свинке;
  • Отбалансировать третий акт, чтобы он был «достаточно сложным, но не безумно хардкорным».

Мало того, разработчики готовят ещё один трейлер — на этот раз полностью о геймплее. Его обещают показать в мае на том же канале IGN. Ну а выход самой игры запланирован на 2025 год в Steam.

-12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Talendor3

пожалуй хватит на сегодня интернета

9
Real Slim Shady

Из этого вышел бы отличный артхаусный фильм.

4
hpi

Золотой глобус сразу.

4
Верзор

А можно адрес поставщика?

4
hpi

Ух-ты, а что я только что увидел....

3
Пользователь ВКонтакте

Че эт за блевонина // Артём Савельев

2
Armastik

Можно пожалуйста имя этой пышки в платье из видео?

1
TerryTrix

Квадро́беры ликуют

1
KabbalisticJerry
Mewgenics — это такая тактическая RPG с двумя основными механиками: убивать врагов и разводить котов

Ну по всем признакам - идеальная игра. Кто не любит котиков или убивать врагов?)
Хотя игру про боевые трусы, конечно, переплюнуть сложно...

1
Спектр Зис

УРА! НОВАЯ ИГРА МАКМИЛЛЕНА!

0
211186

Неплохо. Квадроберы без палива трахаются

0
SilkySarge

От трейлера захотелось продлеваться... какой-то сильно отталкивающий! Вроде обычная бредятина но очень неприятная.

0
Пользователь ВКонтакте

Я так и сделал, 2 кошки. // Юрий Рындин

-1