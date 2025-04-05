"Не можешь завести детей? Заведи котов!" - создатель The Binding of Isaac представил безумный трейлер Mewgenics

Создатель The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен вместе с Тайлером Глейелом продолжает корпеть над своим новым проектом Mewgenics. Сегодня IGN выкатил почти четырёхминутный трейлер этого странного рогалика. В ролике живые актёры разыгрывают целую комедию — пара, которая не смогла родить детей, решает заняться разведением котов. А дальше нам показывают толпу пушистых героев с разными умениями, внешностью и именами.

Если кто-то подзабыл, Mewgenics — это такая тактическая RPG с двумя основными механиками: убивать врагов и разводить котов. У каждого пушистика свой класс, статы и запас маны, который можно прокачивать шмотками. Бои происходят на рандомно генерируемых аренах, где надо просто перебить всех противников.

В марте команда, как они сами говорят, работала над добавлением боссов, балансировкой противников для середины игры и доработкой дизайна финальных врагов. Ну и катсцены, куда ж без них.

А вот что они планируют сделать в этом месяце:

Нарисовать и анимировать «самого финального босса» с уникальными фоновыми артами;

Добавить нормальные арты на карту мира вместо прежних заглушек;

Реализовать кучу оставшихся мутаций и предметов — для этого даже наняли нового программиста, некоего Стива Свинке;

Отбалансировать третий акт, чтобы он был «достаточно сложным, но не безумно хардкорным».

Мало того, разработчики готовят ещё один трейлер — на этот раз полностью о геймплее. Его обещают показать в мае на том же канале IGN. Ну а выход самой игры запланирован на 2025 год в Steam.