"Не можешь завести детей? Заведи котов!" - создатель The Binding of Isaac представил безумный трейлер Mewgenics

Создатель The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен вместе с Тайлером Глейелом продолжает корпеть над своим новым проектом Mewgenics. Сегодня IGN выкатил почти четырёхминутный трейлер этого странного рогалика. В ролике живые актёры разыгрывают целую комедию — пара, которая не смогла родить детей, решает заняться разведением котов. А дальше нам показывают толпу пушистых героев с разными умениями, внешностью и именами.
Если кто-то подзабыл, Mewgenics — это такая тактическая RPG с двумя основными механиками: убивать врагов и разводить котов. У каждого пушистика свой класс, статы и запас маны, который можно прокачивать шмотками. Бои происходят на рандомно генерируемых аренах, где надо просто перебить всех противников.
В марте команда, как они сами говорят, работала над добавлением боссов, балансировкой противников для середины игры и доработкой дизайна финальных врагов. Ну и катсцены, куда ж без них.
А вот что они планируют сделать в этом месяце:
- Нарисовать и анимировать «самого финального босса» с уникальными фоновыми артами;
- Добавить нормальные арты на карту мира вместо прежних заглушек;
- Реализовать кучу оставшихся мутаций и предметов — для этого даже наняли нового программиста, некоего Стива Свинке;
- Отбалансировать третий акт, чтобы он был «достаточно сложным, но не безумно хардкорным».
Мало того, разработчики готовят ещё один трейлер — на этот раз полностью о геймплее. Его обещают показать в мае на том же канале IGN. Ну а выход самой игры запланирован на 2025 год в Steam.
пожалуй хватит на сегодня интернета
Из этого вышел бы отличный артхаусный фильм.
Золотой глобус сразу.
А можно адрес поставщика?
Ух-ты, а что я только что увидел....
Че эт за блевонина // Артём Савельев
Можно пожалуйста имя этой пышки в платье из видео?
Квадро́беры ликуют
Ну по всем признакам - идеальная игра. Кто не любит котиков или убивать врагов?)
Хотя игру про боевые трусы, конечно, переплюнуть сложно...
УРА! НОВАЯ ИГРА МАКМИЛЛЕНА!
Неплохо. Квадроберы без палива трахаются
От трейлера захотелось продлеваться... какой-то сильно отталкивающий! Вроде обычная бредятина но очень неприятная.
Я так и сделал, 2 кошки. // Юрий Рындин