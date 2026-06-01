Официальный русский перевод в рогалике Mewgenics появится примерно в конце июня

Разработчики тактической ролевой игры с элементами рогалика Mewgenics (от создателей The Binding of Isaac) поделились радостной новостью с русскоязычным сообществом: локализация проекта находится на финишной прямой.

По словам команды переводчиков, большая часть текстов уже готова и проходит этап вычитки. Параллельно ведется работа над адаптацией шрифтов, чтобы обеспечить не только правильное отображение кириллицы, но и визуальную красоту "кошачьих приключений". Хотя изначально релиз языкового обновления ожидался раньше, задержка связана с трудоемкостью работы с нелатинскими алфавитами и необходимостью вносить правки вслед за недавним балансным патчем. Текущая цель - выпустить перевод ближе к концу июня.

Дорогие фанаты, русский перевод идет полным ходом, большая часть текстов уже готова и находится на вычитке. Мы с командой разработчиков также активно работаем над локализацией шрифтов, чтобы гонять котиков в приключения было еще и красиво. Надеемся порадовать вас переводом ближе к концу июня. Спасибо за ожидание!

Кроме того, сбор имен для русской версии игры завершен. Форма закрыта, и теперь игроки смогут найти своих питомцев в официальной русской версии Mewgenics. Создатели благодарят фанатов за интерес и проявленное терпение.