Mewgenics 10.02.2026
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Рогалик
7.3 115 оценок

Официальный русский перевод в рогалике Mewgenics появится примерно в конце июня

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики тактической ролевой игры с элементами рогалика Mewgenics (от создателей The Binding of Isaac) поделились радостной новостью с русскоязычным сообществом: локализация проекта находится на финишной прямой.

По словам команды переводчиков, большая часть текстов уже готова и проходит этап вычитки. Параллельно ведется работа над адаптацией шрифтов, чтобы обеспечить не только правильное отображение кириллицы, но и визуальную красоту "кошачьих приключений". Хотя изначально релиз языкового обновления ожидался раньше, задержка связана с трудоемкостью работы с нелатинскими алфавитами и необходимостью вносить правки вслед за недавним балансным патчем. Текущая цель - выпустить перевод ближе к концу июня.

Дорогие фанаты, русский перевод идет полным ходом, большая часть текстов уже готова и находится на вычитке. Мы с командой разработчиков также активно работаем над локализацией шрифтов, чтобы гонять котиков в приключения было еще и красиво. Надеемся порадовать вас переводом ближе к концу июня. Спасибо за ожидание!

Кроме того, сбор имен для русской версии игры завершен. Форма закрыта, и теперь игроки смогут найти своих питомцев в официальной русской версии Mewgenics. Создатели благодарят фанатов за интерес и проявленное терпение.

-Viruss

Музыку тоже на русский перевели бы

maximus388

Как первоначально и ожидалось, к летней распродаже вместе с китайским, чтобы повысить спрос.
Сам планирую покупать, но после 1К часов в Айзеке не хочется снова подсесть на схожий проект, разве что протереть от пыли стимдэк и порционно поигрывать на досуге.

Kupitmani

То есть еще можно своего кота назвать в честь чего-то? Ну ничего себе

