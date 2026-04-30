Разработчик Mewgenics шутит, что баланс-патчи в популярных играх страшнее любых катастроф

Соавтор Mewgenics Тайлeр Глейл поделился необычным взглядом на работу над балансом в играх с большой аудиторией. По его словам, выпуск обновлений, меняющих баланс, может быть «самым страшным опытом для человека».

Поводом для шутки стал свежий патч для бета-версии игры в Steam, который уже вызвал обсуждения среди игроков. Обновление усилило класс мага, но ослабило параметр мутации, вокруг которого строились популярные «мета»-сборки. Также был изменён навык дробовика у охотника, что вызвало недовольство части аудитории.

Глейл иронично отметил, что в интернете люди часто называют «самым страшным опытом» такие вещи, как утопление, но на деле стресс от реакции игроков на баланс-патч может ощущаться куда сильнее.

Контекст ситуации усиливается недавними отзывами на Slay the Spire 2, где крупное обновление привело к падению пользовательских оценок в Steam до смешанных значений.

При этом разработчики подчеркивают, что изменения не являются окончательными и могут корректироваться в будущих обновлениях.