Разработчики Mewgenics увеличили урон босса в обучении с 50 до 999 после жалоб игроков

В необычном стиле разработчики хардкорного рогалика Mewgenics от Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глейла отреагировали на жалобы игроков на слишком «несправедливый» приём обучающего босса. Вместо того чтобы снизить урон, авторы… увеличили его почти в двадцать раз.

Речь идёт о первом серьёзном противнике — механическом коте по имени Пебблс, который использует атаку Boulder Drop. Изначально она наносила 50 единиц урона, что вызывало у тестировщиков резкое недовольство: удар казался чрезмерным и несправедливым для обучения.

Однако, по словам Глейла, решение оказалось радикальным. Разработчики подняли урон до 999 единиц. Такой показатель мгновенно дал понять, что смерть одного из персонажей — скриптовая и задумана сценарием. «Это полностью решило проблему», — отметил он, объяснив, что теперь игроки воспринимают происходящее не как дисбаланс, а как часть постановки.

При этом бой не заканчивается полным поражением: выживший кот получает возможность продолжить сражение и даже воскресить павшего напарника. Таким образом, гарантированная гибель одного персонажа становится элементом драматургии, а не наказанием за ошибку.

Глейл добавил, что команда какое-то время пыталась подобрать «честное» число урона, которое всё равно обеспечивало бы смертельный исход, но в итоге пришла к выводу, что очевидная «999» работает лучше всего — она сразу сигнализирует игроку о намерениях разработчиков.

Так что в случае с Mewgenics балансировка прошла по необычному сценарию: вместо смягчения сложности авторы сделали её демонстративно беспощадной — и, судя по реакции, это сработало.