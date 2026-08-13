Русский перевод Mewgenics оказался наполнен отборным матом и сленговыми мемами

Официальная русская локализация Mewgenics, доступная в бета-тестировании Steam, удивляет игроков своим откровенным и эпатажным стилем. Вместо стандартной литературной адаптации локализаторы выбрали путь полного погружения в провокационный юмор, характерный для проектов Эдмунда МакМиллена.

Игровые тексты оказались наполнены ненормативной лексикой, разговорным сленгом и популярными интернет-мемами. Описания умений, предметов и диалоги персонажей не содержат никакой цензуры. Локализаторы перевели названия способностей и карт с использованием грубых выражений, а реплики персонажей пестрят непечатной бранью.

Процедурная система генерации имен животных и наименования противников также подверглись радикальной адаптации. Рождающиеся котята получают откровенно вульгарные и двусмысленные клички, а враги и их уникальные особенности описаны языком дворового юмора. Даже элементы интерфейса и пункты настройки сложности меню были адаптированы под разговорную речь.

Ранее игрокам приходилось обходиться фанатскими нейросетевыми русификаторами, в которых полностью отсутствовала художественная адаптация.

Разработчики из студии Glaiel Games просят пользователей отправлять сообщения обо всех найденных опечатках и технических багах локализации на специальную почту localizationfeedback@glaielgames.com. Полноценный релиз перевода на основной ветке Steam состоится после того, как авторы убедятся в полной готовности текста и корректной работе кириллических шрифтов.