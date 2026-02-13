ЧАТ ИГРЫ
Mewgenics 10.02.2026
Создатель Mewgenics объяснил спорный выбор голосов для персонажей

После релиза Mewgenics внимание игроков привлекли не только кошки и игровой процесс, но и голоса, которые озвучивают некоторых персонажей. Часть аудитории выразила недовольство выбором некоторых интернет-персон, и ситуацию прокомментировал автор игры Эдмунд МакМиллен.

Он рассказал, что многие приглашённые голоса были согласованы ещё несколько лет назад. Среди них оказались Этан Кляйн и Хила Кляйн, чьи недавние публичные высказывания вызвали критику.

МакМиллен отметил, что эти имена были уравновешены другими известными интернет-фигурами, такими как АйДаббз и Аниса Джома, которые имеют противоположные взгляды. Автор подчеркнул, что перед включением их в игру он уведомил всех участников, и все отнеслись к этому спокойно и по-взрослому.

По его словам, ему было интересно показать внутри игры сосуществование разных точек зрения.

«Если бы я приглашал только тех, кто полностью совпадает с моими взглядами, в итоге «мяукать» пришлось бы только мне одному», — отметил МакМиллен.

Несмотря на споры, Mewgenics стартовала успешно и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

