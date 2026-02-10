Создатели Mewgenics окупили разработку игры всего за 3 часа после релиза

Новая тактическая роуглайт-стратегия Mewgenics от создателя The Binding of Isaac Эдмунда Макмиллена и его соавтора Тайлера Глаэля стартовала с оглушительным успехом — и не только в глазах критиков, но и в финансовом плане.

Глаэль сообщил в соцсетях, что команда полностью окупила бюджет разработки уже через три часа после выхода игры: «Мы окупили разработку за 3 часа. Спасибо всем». Такой результат выглядит особенно впечатляюще, учитывая долгий и сложный путь проекта.

Mewgenics заметно отличается от прошлых работ авторов. Вместо привычного экшена игрокам предлагают собирать армию мутировавших котов, заниматься их селекцией и отправлять их в пошаговые тактические сражения. При этом игра сохраняет роуглайт-структуру, но делает упор на стратегию, наследственность и долгосрочное развитие.

Проект буквально взлетел в Steam: сотни отзывов и почти идеальный пользовательский рейтинг подтверждают, что эксперимент оказался удачным. Критики тоже приняли игру тепло, отмечая глубину систем, разнообразие контента и необычный, но затягивающий игровой цикл.

Особый вес этому успеху придаёт история разработки. Mewgenics была впервые анонсирована ещё в 2012 году, затем отменена в 2016-м и возрождена в 2018-м. В итоге игра провела в активной разработке около восьми лет — и окупилась практически мгновенно.