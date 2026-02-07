Создатели Mewgenics признались что вместо "лёгких денег" с The Binding of Isaac 2 они выбрали самый сложный путь

Авторы The Binding of Isaac могли без особых усилий выпустить продолжение одного из самых успешных рогаликов в истории — но сознательно пошли другим путём. По словам Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глейла, вместо почти гарантированного хита они решили взяться за Mewgenics — амбициозную пошаговую стратегию, разработка которой растянулась на более чем десятилетие.

Макмиллен отмечает, что ни он, ни его напарник ранее всерьёз не занимались стратегическими RPG, и они прекрасно понимали, насколько рискованным будет этот шаг. Пошаговые системы требуют куда более точного баланса, чем экшен-игры: здесь нельзя «чуть замедлить бой» или компенсировать сложность рефлексами игрока — каждая механика должна работать безупречно.

Глейл добавляет, что за его плечами осталась целая коллекция незаконченных RPG-проектов, которые так и не увидели свет именно из-за сложности жанра. Тем не менее к моменту начала активной работы над Mewgenics разработчики почувствовали, что накопили достаточно опыта, чтобы наконец довести подобную игру до конца.

При этом оба признают: The Binding of Isaac 2 был бы куда более простым и коммерчески выгодным решением. По их словам, анонс такого проекта моментально собрал бы десятки миллионов добавлений в списки желаемого. Однако делать ещё один знакомый проект им показалось слишком безопасным вариантом.

В итоге Mewgenics стала для команды своеобразным вызовом самим себе — попыткой выйти за рамки привычного и создать нечто принципиально новое, даже если это означает годы сложной и рискованной разработки. Судя по первым оценкам критиков, ставка на амбиции, а не на гарантированный успех, в итоге себя оправдала.