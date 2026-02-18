В России очень активно играют в Mewgenics — страна находится на седьмом месте в топе по количеству аудитории. Для проекта уже делают русскоязычную локализацию — её выход состоится в скором времени. Первое место занимают США, опережая Китай на одну позицию в рейтинге.
Топ стран по количеству аудитории Mewgenics:
- США
- Китай
- Германия
- Великобритания
- Канада
- Франция
- Россия
- Австралия
- Испания
- Польша
Ранее стало известно, что продажи «роглайта» достигли отметки в один миллион копий.
Ну что сказать. Это топовый тактический рогалик по выведению котиков мутантов.