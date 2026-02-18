ЧАТ ИГРЫ
Mewgenics 10.02.2026
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху
6.4 58 оценок

Solstice Solstice

В России очень активно играют в Mewgenics — страна находится на седьмом месте в топе по количеству аудитории. Для проекта уже делают русскоязычную локализацию — её выход состоится в скором времени. Первое место занимают США, опережая Китай на одну позицию в рейтинге.

Топ стран по количеству аудитории Mewgenics:

  1. США
  2. Китай
  3. Германия
  4. Великобритания
  5. Канада
  6. Франция
  7. Россия
  8. Австралия
  9. Испания
  10. Польша

Ранее стало известно, что продажи «роглайта» достигли отметки в один миллион копий.

Mewgenics разошлась тиражом более 1 миллиона копий за первую неделю
Комментарии:  1
Norgar

Ну что сказать. Это топовый тактический рогалик по выведению котиков мутантов.

2