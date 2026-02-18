В России очень активно играют в Mewgenics — страна находится на седьмом месте в топе по количеству аудитории. Для проекта уже делают русскоязычную локализацию — её выход состоится в скором времени. Первое место занимают США, опережая Китай на одну позицию в рейтинге.

Топ стран по количеству аудитории Mewgenics:

США Китай Германия Великобритания Канада Франция Россия Австралия Испания Польша

Ранее стало известно, что продажи «роглайта» достигли отметки в один миллион копий.