Представлен трейлер задорного битемапа Mexican Ninja

Студия Madbricks представила геймплейный трейлер своего будущего битемапа Mexican Ninja . Видео демонстрирует яркие и детализированные локации, где главный герой сражается с обычными врагами и эпичными боссами, включая танцовщицу и огромного медведя.

Сюжет игры переносит игроков на улицы города Нуэво-Токио, где герою предстоит противостоять объединённой японской и мексиканской мафии. Разработчики обещают динамичный и задиристый геймплей, полный грубости и напористости.

Релиз Way of the Donkey намечен на первый квартал 2026 года. Уже сейчас доступна демо-версия в Steam, а игра получит текстовый перевод на русский язык, что позволит широкой аудитории оценить атмосферу и стиль проекта.