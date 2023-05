Состоялся релиз интерактивного боевика Mia and the Dragon Princess с участием легенды "Доктора Кто" Пола Макганна ©

Wales Interactive dsпустила интерактивный боевик Mia and the Dragon Princess на ПК, Epic, Mac, PS5, PS4, Xbox One, Series X|S, Switch, iOS и Android. Раскройте тайну вместе с Мией, отважной барменшей, чья жизнь превращается в хаос, когда на ее рабочем месте появляется таинственная женщина, скрывающаяся от группы жестоких головорезов.

Мия мечтает о приключениях, но ее чувство ответственности перед коллегами по работе, которые стали ее суррогатной семьей, заставляет ее работать на работе, которая ей надоела, и жить жизнью, которой она не хотела. Когда таинственная женщина (Маршанда) оказывается напуганной и в бегах, решение Мии взять ее под свое крыло и попытаться раскрыть ее личность приводит ее на путь интриг, тайн и опасностей.

Когда в баре появляется группа головорезов во главе с пугающим Уолшем (Пол МакГанн), Миа и ее коллеги берут в заложники вместе с группой клиентов. Когда босс Мии, Мэтью (Брайан Маккарди) ранен, ставки повышаются, и борьба становится реальной, когда Мия и группа оказываются в бегах и борются за свою жизнь.

Выбор зрителя проведет Мию через приключение и определит ее судьбу, а также судьбу всей группы. На протяжении всей игры ваши взаимодействия могут расширить ваши знания о личности загадочной женщины, но то, как Миа общается с остальной частью группы, также будет иметь значение, поэтому каждый выбор должен быть тщательно продуман.