Miasma Chronicles от авторов Mutant Year Zero: Road to Eden получает положительные оценки от критиков ©

Miasma Chronicles была принята международной прессой с положительными, но не слишком высокими оценками: текущий средний рейтинг игры на Metacritic составляет 76/100, что является положительным, но, возможно, более низким, чем ожидалось, результатом для новой стратегической игры от авторов Mutant Year Zero: Road to Eden.

Softpedia - 8,5

GLHF на Sports Illustrated - 8

Shacknews - 8

CGMagazine - 7,5

Checkpoint Gaming - 7.5

GGRecon - 7

В некоторых рецензиях есть сомнения по поводу баланса и глубины сюжетной линии.

Miasma Chronicles - это увлекательный опыт, который нацелен на узкую цель и по большей части попадает в нее. Сделать серьезную тактическую ролевую игру средством для захватывающего повествования - непростая задача, поскольку широкая привлекательность последней часто противоречит жестоким вибрациям первой. Но благодаря настраиваемым вариантам сложности, возможностям скрытности вне боя и, конечно, солидному весу самого повествования, Miasma Chronicles успешно справляется со своей миссией.

Miasma Chronicles - это XCOM-подобная игра, которая понравится тем, кому понравилась Mutant Zero Dawn. Много исследований, немного ролевой игры и знакомый бой с изюминкой.

Miasma Chronicles привносит солидную эволюцию в жанр пошаговой стратегии. При этом игра остается доступной как для новичков, так и для фанатов. Геймплей действительно хорош, но сюжет, по большей части, забывается.

Стратегическая игра, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, опустошенном чумой, известной как "миазма", позволяет нам управлять Элвисом и его роботизированным "братом", исследуя окрестности города Седентари, встречая новых персонажей и пытаясь найти способ уничтожить надвигающуюся угрозу.

Игра должна выйти сегодня.