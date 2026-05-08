Редкая игра для Wii про Майкла Джексона резко выросла в цене после интереса со стороны перекупщиков

На фоне повышенного внимания к биографическому фильму о Майкле Джексоне в сети неожиданно вспыхнул интерес к старой игре Michael Jackson: The Experience для Wii. Ещё недавно её спокойно продавали на вторичном рынке примерно за 10–15 долларов, но сейчас ситуация заметно изменилась.

В последние недели на торговых площадках начали появляться продажи по ценам выше 100 долларов. Среди зафиксированных сделок — копии, ушедшие за 169 и даже почти 192 доллара. Всего, по данным пользователей, десятки завершённых продаж превысили отметку в 100 долларов с учётом доставки.

При этом рост цен наблюдается в основном в США. В Европе ситуация спокойнее: в Великобритании игру по-прежнему можно найти примерно за 5–10 фунтов, а недавние продажи редко превышают 40 фунтов.

Michael Jackson: The Experience вышла в 2010 году и представляла собой ритм-игру в стиле Just Dance от Ubisoft. На момент релиза проект не получил особого внимания, но сейчас стал объектом интереса коллекционеров и перекупщиков, которые пытаются заработать на неожиданном спросе.

Эксперты отмечают, что часть подобных скачков может быть связана с искусственным завышением цен — через фиктивные сделки и повторные покупки между связанными аккаунтами. Однако точных подтверждений этому нет.

Подобные ситуации в игровой индустрии уже происходили не раз: старые и малоизвестные игры резко дорожали после вирусных роликов или новостей, связанных с франшизами или медиа-всплесками.