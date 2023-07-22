Анонсировано 14-е мировое обновление "Центрально-Восточная Европа" для Microsoft Flight Simulator ©

Microsoft представила предстоящее обновление для Microsoft Flight Simulator. Компания выпустила подробное видео, объясняющее, что пользователи могут ожидать в ближайшие несколько недель и месяцев. Прежде всего, мы получаем обновленную дорожную карту, как вы можете видеть ниже.

Во-первых, 25 июля мы получит бесплатное мировое обновление 14 и платную местную легенду 11. Мировое обновление будет сосредоточено на Центрально-Восточной Европе и будет включать следующие шесть стран:

Чешская Республика

Словакия

Венгрия

Босния и Герцеговина

Словения

Хорватия

10 новых городов будут иметь фотограмметрию, и это:

Чехия: Брно, Пльзень и Прага.

Венгрия: Будапешт

Босния: Баня-Лука и Сараево

Словения: Любляна и Марибор

Хорватия: Сплит и Дубровник

Кроме того, мы получим 6 аэропортов и 103 достопримечательности. На данный момент объявлен только аэропорт Попрад-Татры (LZTT) в Словакии.

Местной легендой является Aero Vodochody Aero Ae-45/145, который впервые поднялся в воздух в Чехословакии в 1947 году. Хотя цена не была объявлена, мы знаем, что он разработан компанией Airplane Heaven.

Мы также получаем некоторую информацию об обновлении Sim Update 13, которое выйдет в сентябре, в том числе о том, что бета-версия, скорее всего, начнется в середине августа. Говоря о его содержании, оно будет включать в себя улучшения поршневых двигателей, новые функции и исправления ошибок для Boeing 747 и 787, улучшения стабильности, улучшения доступности, обновления для предыдущего контента и 40th Anniversary Edition, а также другие самолеты.