Анонсировано 14-е мировое обновление "Центрально-Восточная Европа" для Microsoft Flight Simulator

Microsoft представила предстоящее обновление для Microsoft Flight Simulator. Компания выпустила подробное видео, объясняющее, что пользователи могут ожидать в ближайшие несколько недель и месяцев. Прежде всего, мы получаем обновленную дорожную карту, как вы можете видеть ниже.
Во-первых, 25 июля мы получит бесплатное мировое обновление 14 и платную местную легенду 11. Мировое обновление будет сосредоточено на Центрально-Восточной Европе и будет включать следующие шесть стран:
- Чешская Республика
- Словакия
- Венгрия
- Босния и Герцеговина
- Словения
- Хорватия
10 новых городов будут иметь фотограмметрию, и это:
- Чехия: Брно, Пльзень и Прага.
- Венгрия: Будапешт
- Босния: Баня-Лука и Сараево
- Словения: Любляна и Марибор
- Хорватия: Сплит и Дубровник
Кроме того, мы получим 6 аэропортов и 103 достопримечательности. На данный момент объявлен только аэропорт Попрад-Татры (LZTT) в Словакии.
Местной легендой является Aero Vodochody Aero Ae-45/145, который впервые поднялся в воздух в Чехословакии в 1947 году. Хотя цена не была объявлена, мы знаем, что он разработан компанией Airplane Heaven.
Мы также получаем некоторую информацию об обновлении Sim Update 13, которое выйдет в сентябре, в том числе о том, что бета-версия, скорее всего, начнется в середине августа. Говоря о его содержании, оно будет включать в себя улучшения поршневых двигателей, новые функции и исправления ошибок для Boeing 747 и 787, улучшения стабильности, улучшения доступности, обновления для предыдущего контента и 40th Anniversary Edition, а также другие самолеты.