Авторы Microsoft Flight Simulator отдают в подарок самолет Ford 4-AT Trimotor ©

Дела у Microsoft Flight Simulator идут отлично. На выставке FlightSimExpo 2023 компания Microsoft представила новость о том, что в игре уже более 12 миллионов игроков.

В связи с феноменальным интересом к Microsoft Flight Simulator компания Microsoft решила сделать еще один приятный жест в сторону любителей авиации. Компания отдает в подарок Ford 4-AT Trimotor - самолет, который произвел революцию в пассажирских авиаперевозках в период с 1926 по 1933 г.

В ближайшие несколько дней до 30 июня вы все еще можете получить эту машину, совершенно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это зайти в магазин, встроенный в Microsoft Flight Simulator (на ПК или Xbox Series X|S), и присвоить 4-AT Trimotor своей учетной записи. Как только вы сделаете это и загрузите файлы (около 1 Гб данных), машина навсегда останется в нашем ангаре.