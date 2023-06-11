Культовый орнитоптер из Дюны появится в Microsoft Flight Simulator 3 ноября ©

На Xbox Games Showcase показали трейлер следующего дополнения с необычным летательным аппаратом.

Знаковый орнитоптер Дюны появится в Microsoft Flight Simulator 3 ноября, в тот же день, когда в кинотеатрах появится новый фильм "Дюна". Орнитоптер, который летает не с помощью вращающихся лопастей, как вертолет, а используя нечто похожее на механические крылья кузнечика, выглядит так, будто полет на нем будет просто захватывающим, особенно зная, насколько глубоко детализированы самолеты в Microsoft Flight Simulator.