Microsoft Flight Simulator добавляет Лас-Вегас с новейшим бесплатным обновлением

С момента своего запуска в 2020 году Microsoft Flight Simulator пополнила свои и без того обширный контент множеством значительных дополнений после запуска, и хотя следующая игра в серии должна выйти совсем скоро, игра все еще получает обновления.

Последнее бесплатное обновление для Microsoft Flight Simulator добавило в игру еще один новый город. Лас-Вегас и его окружающие пейзажи теперь можно исследовать в игре с тем уровнем детализации и точности, который мы привыкли ожидать. Microsoft выпустила новый трейлер, который предлагает взглянуть на множество достопримечательностей Лас-Вегаса и узнаваемых мест, включая Sphere, Las Vegas Strip, Stratosphere Tower и многое другое.

Microsoft Flight Simulator доступна на Xbox Series X/S и ПК. Между тем, Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет в этом году 19 ноября.