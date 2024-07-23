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Microsoft Flight Simulator 18.08.2020
Симулятор, Авиация
7.7 300 оценок

Microsoft Flight Simulator получила обновление с улучшением Великобритании и Ирландии

monk70
Новости

Сегодня вышло совершенно новое обновление мира для Microsoft Flight Simulator, улучшающее Соединенное Королевство и Ирландию. Они были рассмотрены в предыдущем мировом обновлении, однако новое обновление может похвастаться множеством улучшений и охватывает гораздо большую территорию в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и на острове Мэн. В пакет входят 16 городов, 79 точек интереса и 5 новых аэропортов.

  • 16 городов:
    • Бристоль, Брайтон, Большой Лондон, Хитроу, Лидс-Брэдфорд, Ливерпуль, Ньюкасл-Сандерленд, Уэллинг и Уэмбли в Англии
    • Корк, Дублин и утесы Мохер/Лисканнор в Ирландии
    • Эдинбург и Глазго в Шотландии
    • Кардифф в Уэльсе
    • Гибралтар
  • 79 точек интереса:
    • 31 в Англии, 13 в Ирландии, 5 на острове Мэн, 11 в Северной Ирландии, 1 на Оркнейских островах/Шотландии, 9 в Шотландии и 10 в Уэльсе.
  • 5 аэропортов, созданных вручную:
    • Аэропорт Фарнборо (EGLF) и аэропорт Лондон-Станстед (EGSS) в Англии
    • Аэропорт Корк (EICK) в Ирландии
    • Аэропорт Самбург (EGPB) в Шотландии
    • Кардифф (EGFF) в Уэльсе

Также есть три ознакомительных полета, два испытания по посадке и три экскурсионных полёта.

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