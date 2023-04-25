Мировое обновление 13 для Microsoft Flight Simulator улучшает Океанию и Антарктический полуостров ©

Французская студия Asobo Studio делает интерактивный опыт Microsoft Flight Simulator еще более реалистичным с World Update 13, пакетом контента, который придает новый вид островам Океании и Антарктическому полуострову, который появился на ПК и Xbox Series X | S

Новое бесплатное расширение Microsoft Flight Simulator использует последние данные спутников и фотограмметрии, чтобы значительно улучшить внешний вид природных территорий и городов райских островов Океании, включая длинные участки белого песка, возвышающиеся вулканы, коралловые рифы и непостижимые джунгли.

Что касается собственно контента, то мировое обновление XIII включает Полинезию (включая Гавайи и остров Пасхи), Меланезию (Фиджи, Новая Каледония, Новая Гвинея, Западное Папуа в Индонезии и Соломоновы острова), Галапагосские острова и ключевые регионы Антарктиды, особенно Антарктический полуостров, всего 13 стран и 28 несуверенных территорий.

В сотрудничестве с командой Orbx Asobo Studio также создала дополнительные 150 точек интереса, дюжину новых «ручных» аэропортов, грунтовые взлетно-посадочные полосы, которые бросят вызов любому пилоту, пять полетов Discovery, три Landing Challenge и 3 поездки Буша.