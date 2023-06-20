Последнее бесплатное обновление Microsoft Flight Simulator улучшает визуальные эффекты пяти французских городов ©

Студия Asobo выпустила очередное бесплатное обновление для Microsoft Flight Simulator. В данном обновлении основное внимание было уделено Франции, в результате чего "пять прекрасных городов" получили улучшенное визуальное оформление.

Этими городами являются Амьен, Анжер, Нант, Ним и Реймс, а вместе с улучшениями, внесенными в каждый из этих городов, был также добавлен аэропорт Париж-Ле Бурже (LFPB) в стандартном и фестивальном вариантах.

Для загрузки обновления вам достаточно открыть Microsoft Flight Simulator и поискать "City Update II" во внутриигровом магазине, после чего вы получите возможность полетать по гораздо более детализированной версии Франции.