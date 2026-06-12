Thrustmaster выпустила доступный HOTAS-джойстик T.Flight Hotas 5 для Microsoft Flight Simulator на PS5, PS4 и ПК

Компания Thrustmaster, известный производитель игровых контроллеров, анонсировала новую систему управления полётом начального уровня — T.Flight Hotas 5 Microsoft Flight Simulator Edition. Устройство разработано в сотрудничестве с Microsoft для использования с PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК под управлением Windows. Оно позиционируется как доступный способ погрузиться в мир авиасимуляции, в частности, в Microsoft Flight Simulator 2024, без перехода в дорогой сегмент для энтузиастов.

Новинка сохраняет классическую конфигурацию ручки управления (джойстика) и сектора газа, которая сделала серию T.Flight популярной среди любителей авиасимуляторов. Съёмный блок дроссельной заслонки позволяет как использовать устройство в компактном виде для игры на диване, так и разделить модули для создания аутентичной конфигурации кабины на рабочем столе. Утяжелённое основание повышает устойчивость, а регулируемое сопротивление джойстика позволяет настроить управление под индивидуальные предпочтения.

T.Flight Hotas 5 оснащён 14 программируемыми кнопками, курком быстрого действия, многонаправленным переключателем и пятью осями управления, включая ось Z, управляемую рулём направления. Все основные органы управления полётом работают с 16-битной точностью, что обеспечивает плавное и точное пилотирование.

Особенностью новинки стала система двойного руля направления. Пользователи могут выбирать между традиционным управлением рысканием с помощью поворотного джойстика или использовать специальный рычаг прогрессивного наклона, расположенный на панели управления дроссельной заслонкой. Это позволяет адаптировать контроллер под разные типы летательных аппаратов — от коммерческих авиалайнеров и самолётов общей авиации до военных реактивных истребителей и вертолётов.

Джойстик выполнен в фирменной бело-сине-чёрной цветовой гамме Microsoft Flight Simulator и оснащён кнопками PlayStation для полной совместимости с консолью. Устройство поддерживает технологию Plug & Play, автоматически распознаваясь на PS5, PS4 и Windows 10/11, что минимизирует время настройки.

Для тех, кто хочет ещё большего реализма, контроллер совместим с системой педалей руля Thrustmaster TFRP (продаётся отдельно).

Thrustmaster T.Flight Hotas 5 Microsoft Flight Simulator Edition уже доступен для покупки по рекомендованной розничной цене: 109,99 доллара. Устройство позиционируется как доступный вход в мир авиасимуляции, предлагая при этом достаточные возможности настройки и функциональности для более опытных виртуальных пилотов.