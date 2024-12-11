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Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.1 76 оценок

Asobo Studio выпустила масштабное обновление 1.2.7.0 для Microsoft Flight Simulator 2024

butcher69
Новости

Asobo Studio выпустила масштабное обновление 1.2.7.0 для Microsoft Flight Simulator 2024, включающее более 800 исправлений и улучшений. Обновление направлено на повышение производительности, стабильности и улучшение визуальной составляющей.

Основные исправления включают:

  • Устранение сбоев при взаимодействии с рычагами и планированием полетов в некоторых аэропортах.
  • Оптимизация потребления памяти текстур колеи самолета, генерируемых WASM.
  • Снижение задержек при HTTP-запросах и уменьшение заиканий при открытии камеры.
  • Улучшение времени загрузки игры.

Патч также добавляет множество изменений в модели самолетов, включая LOD-улучшения и оптимизацию текстур, что делает их менее плоскими. Исправлены ошибки, такие как зависимость скорости камеры дрона от FPS и несоответствие времени клиента и сервера, замедляющее загрузку.

Дополнительно улучшена графика: уменьшены шумы при использовании DLSS, устранена серая дымка ночью, и уменьшено количество всплывающих объектов.

Обновление загружается автоматически через Steam и Microsoft Store. Полный список изменений доступен вот здесь.

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