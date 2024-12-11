Asobo Studio выпустила масштабное обновление 1.2.7.0 для Microsoft Flight Simulator 2024, включающее более 800 исправлений и улучшений. Обновление направлено на повышение производительности, стабильности и улучшение визуальной составляющей.

Основные исправления включают:

Устранение сбоев при взаимодействии с рычагами и планированием полетов в некоторых аэропортах.

Оптимизация потребления памяти текстур колеи самолета, генерируемых WASM.

Снижение задержек при HTTP-запросах и уменьшение заиканий при открытии камеры.

Улучшение времени загрузки игры.

Патч также добавляет множество изменений в модели самолетов, включая LOD-улучшения и оптимизацию текстур, что делает их менее плоскими. Исправлены ошибки, такие как зависимость скорости камеры дрона от FPS и несоответствие времени клиента и сервера, замедляющее загрузку.

Дополнительно улучшена графика: уменьшены шумы при использовании DLSS, устранена серая дымка ночью, и уменьшено количество всплывающих объектов.

Обновление загружается автоматически через Steam и Microsoft Store. Полный список изменений доступен вот здесь.