ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.2 126 оценок

Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 представили трейлер бесплатного дополнения по "Очень странным делам"

butcher69 butcher69

Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 представили трейлер бесплатного дополнения Stranger Things Expansion, созданного совместно с Netflix. Теперь игроки могут отправиться в вымышленный город Хокинс из популярного сериала «Очень странные дела» и исследовать его детально воссозданные улицы и окрестности.

Дополнение сочетает реализм авиасимулятора с мистической атмосферой шоу. Игрокам предстоит выполнить пять миссий по спасению жителей Хокинса, управляя вертолётом Bell UH-1H Huey и сталкиваясь с угрозами из параллельного измерения «Изнанка».

Обновление доступно бесплатно для всех владельцев Microsoft Flight Simulator 2024. Для его использования необходимо обновить симулятор до последней версии и загрузить дополнение из магазина игры. Симулятор, вышедший в августе 2024 года, доступен на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Сериал «Очень странные дела», стартовавший в 2016 году на Netflix, продолжает оставаться одним из самых популярных проектов платформы, а финальный сезон шоу вышел в 2024 году.

5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
HellowRainbow

Видать, иначе к этому "шедевру" внимание зрителей не получается привлекать

1