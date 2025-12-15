Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 представили трейлер бесплатного дополнения по "Очень странным делам"

Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 представили трейлер бесплатного дополнения Stranger Things Expansion, созданного совместно с Netflix. Теперь игроки могут отправиться в вымышленный город Хокинс из популярного сериала «Очень странные дела» и исследовать его детально воссозданные улицы и окрестности.

Дополнение сочетает реализм авиасимулятора с мистической атмосферой шоу. Игрокам предстоит выполнить пять миссий по спасению жителей Хокинса, управляя вертолётом Bell UH-1H Huey и сталкиваясь с угрозами из параллельного измерения «Изнанка».

Обновление доступно бесплатно для всех владельцев Microsoft Flight Simulator 2024. Для его использования необходимо обновить симулятор до последней версии и загрузить дополнение из магазина игры. Симулятор, вышедший в августе 2024 года, доступен на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Сериал «Очень странные дела», стартовавший в 2016 году на Netflix, продолжает оставаться одним из самых популярных проектов платформы, а финальный сезон шоу вышел в 2024 году.