Boeing перевозит обучение пилотов в виртуальный мир с Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator, изначально задуманная как увлекательная авиасимуляция для энтузиастов, сделала шаг в профессиональную авиацию: Boeing объявила о партнёрстве с Microsoft для создания виртуальной программы подготовки пилотов. Новая система призвана помочь лётному составу осваивать навыки безопасного управления самолётом в иммерсивной цифровой среде.

На European Aviation Training Summit в Португалии был представлен Virtual Airplane Procedures Trainer. Он функционирует на базе Microsoft Azure и использует возможности Microsoft Flight Simulator, предоставляя пилотам и инструкторам доступные, настраиваемые и интерактивные инструменты для обучения. Система не заменяет физические тренажёры, но оптимизирует предварительную подготовку, сокращая время ознакомления с реальными симуляторами и повышая эффективность обучения.

Технически Virtual Airplane Procedures Trainer представляет собой специализированный виртуальный тренажёр, построенный на движке Flight Simulator. В центре внимания — структурированный учебный план, который последовательно ведёт пилотов через все этапы освоения навыков. От базовых процедур до сложных сценариев — всё реализовано с акцентом на имитацию реальных условий полёта.

Для наглядной демонстрации возможностей тренажёра Boeing опубликовала видео на своём официальном сайте, показывающее интерфейс, процессы обучения и образовательный потенциал системы. Новая инициатива отражает стремление компании внедрять цифровые технологии в авиационное обучение, снижать затраты и повышать готовность экипажей без потери качества подготовки.

Этот проект демонстрирует, как развлекательные технологии могут трансформироваться в инструменты профессионального обучения, открывая новые горизонты для пилотов и авиационной индустрии в целом.