Большое обновление для Microsoft Flight Simulator 2024 улучшило производительность и исправило баги

Студия Asobo выпустила крупное обновление Sim Update 4 для Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК, и главным улучшением стал ощутимый рост производительности. Разработчики отмечают, что работа над патчем велась несколько месяцев, и результаты уже заметны игрокам.

Особенно значительный прирост ощутили владельцы ПК и Xbox Series X. Первые тесты показывают увеличение частоты кадров примерно на 10 fps в тех же сценах. Например, при перелёте над Нью-Йорком игра теперь работает не на 50, а примерно на 60 fps, а при посадке — около 46 fps вместо прежних 35. На PS5 изменения менее выражены, потому что консольная версия уже использовала бета-сборку обновления.

Sim Update 4 сосредоточен на оптимизации всех ключевых элементов. Улучшено использование видеопамяти, что должно снизить вероятность зависаний и «фризов». Также улучшен рендеринг низкой растительности — это особенно заметно в густых пейзажах. Отдельный набор исправлений получил VR-режим: разработчики поработали над стабильностью, производительностью и качеством отображения.

Патч также включает множество мелких исправлений, касающихся графики, интерфейса и поведения симуляции — их полный список опубликован на официальном сайте. Для игроков это обновление стало одним из самых масштабных улучшений стабильности игры с момента запуска.