Графику Microsoft Flight Simulator 2024 сравнили с кадрами реальной жизни

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал видео, сравнивающее реальные локации с их виртуальными аналогами в Microsoft Flight Simulator 2024 и версии 2020 года. Новая игра продемонстрировала ошеломляющий уровень фотореализма, который делает её одной из самых красивых игр на сегодняшний день.
Разработчики из Asobo увеличили детализацию мира в MSFS 2024 в 4000 раз. Теперь виртуальная поверхность земли проработана до мельчайших деталей, включая камни, гравий и траву. Улучшения коснулись освещения, особенно в моменты рассвета и заката, добавлены реалистичные типы облаков, такие как перистые, и значительно обновлена динамическая погода.
Хотя Microsoft Flight Simulator 2020 всё ещё выглядит достойно, новая система освещения и переработанные 3D-модели деревьев в MSFS 2024 заметно превосходят её.
Однако запуск игры был омрачён техническими проблемами: из-за перегруженных серверов многие игроки не могли зайти. Лишь 27 ноября Asobo смогла устранить сбои, увеличив ёмкость серверов. Теперь их стабильность превышает 99.999%.
тени решают как и в любой картине.
видео с ютуба
Ваще на... Самая на... Игра на... Реалистичная на... // Алексей Ерохов
Красивое
1:05 в игре убрали намеки на химтрейлы. Смотрите какие у нас настоящие облака.))
Овцы вопросы не задают.
https://pikabu.ru/story/likbez_vsyo_o_khimtreylakh_11868940
https://vk.com/@85047262-likbez-vse-o-himtreilah
Химтрейлы - это особо секретная многофункциональная отрасль по созданию всех облаков, климата и метео-условий на территории Земля, также они занимаются распостранением болезней, грибков и вирусов. Западные ресурсы уже давно реагируют на проблему. Многие пилоты выступали под присягой и говорили о конкретных используемых составах, содержащих оксид аллюминия, барий, черные грибки и прочие болезнетворные элементы и тяжелые металы.
https://argumenti.ru/opinion/2023/03/818267 Некоторые страны уже в открытую принимают законы на федеральном уровне.
Лично я считаю, как минимум эта отрасль должна быть предана огласке и урегулирована. Но, тогда всплывут миллиарды преступлений против человечества.
https://www.geoengineeringwatch.org/ Компания, которая занимается изучением явления. Имеет в своем штате научную независимую лабораторию и самолеты. Прежде чем задавать побочные вопросы по этой теме - скажу что это mono-researching.