Графику Microsoft Flight Simulator 2024 сравнили с кадрами реальной жизни

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал видео, сравнивающее реальные локации с их виртуальными аналогами в Microsoft Flight Simulator 2024 и версии 2020 года. Новая игра продемонстрировала ошеломляющий уровень фотореализма, который делает её одной из самых красивых игр на сегодняшний день.

Разработчики из Asobo увеличили детализацию мира в MSFS 2024 в 4000 раз. Теперь виртуальная поверхность земли проработана до мельчайших деталей, включая камни, гравий и траву. Улучшения коснулись освещения, особенно в моменты рассвета и заката, добавлены реалистичные типы облаков, такие как перистые, и значительно обновлена динамическая погода.

Хотя Microsoft Flight Simulator 2020 всё ещё выглядит достойно, новая система освещения и переработанные 3D-модели деревьев в MSFS 2024 заметно превосходят её.

Однако запуск игры был омрачён техническими проблемами: из-за перегруженных серверов многие игроки не могли зайти. Лишь 27 ноября Asobo смогла устранить сбои, увеличив ёмкость серверов. Теперь их стабильность превышает 99.999%.