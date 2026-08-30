Италия во всей красе: для Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное обновление City Update 16

Разработчики Microsoft Flight Simulator (2020) и новейшего MSFS 2024 выпустили очередное крупное бесплатное расширение — City Update 16, целиком посвященное Италии. Свежий патч уже доступен для загрузки пользователям ПК и консолей Xbox. Главным нововведением этого апдейта стали девять высокодетализированных урбанистических зон, воссозданных с использованием продвинутой фотограмметрии и обновленных 3D-моделей.

География расширения охватывает ключевые регионы Апеннинского полуострова — от северных границ до самой южной оконечности страны, включая живописные острова Сардиния и Сицилия. Авторы детально воссоздали разноплановые локации, среди которых прибрежные курорты, крупные мегаполисы внутри страны и городские кварталы, расположенные у подножия известных природных памятников. Это позволит виртуальным пилотам оценить контрасты итальянских пейзажей с высоты птичьего полета.

Пакет контента распространяется полностью бесплатно для всех владельцев обеих версий авиасимулятора. Чтобы активировать обновление и отправиться в полет над обновленной Италией, пользователям необходимо обновить саму игру до актуальной версии. После этого файл расширения станет доступен для скачивания во встроенном внутриигровом магазине Marketplace.