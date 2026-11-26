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Rockstar Games объяснила отсутствие функции повтора миссий в Grand Theft Auto 6
Дэвид Финчер раскрыл необычный способ использования ИИ при монтаже "Новых похождений Клиффа Бута"
Первое дополнение для Mouse: P.I. For Hire представят уже на следующей неделе
Кэн Кутараги утверждает, что намеренно подтолкнул Microsoft к созданию Xbox, отказавшись от её предложения
Фрэнсис Лоуренс назвал последние 40 минут фильма "Я - легенда" неудачными и вспомнил переделку финала
Warner Bros. объявила об окончании съемок "Охоты на Голлума" и старте постпродакшена
Линейка самолетов Microsoft Flight Simulator 2024 расширилась премиальным бизнес-джетом Global Jet стоимостью $60
BioWare отказалась делать Star Wars: KOTOR 2 из-за слишком коротких сроков - на разработку дали всего 18 месяцев
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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