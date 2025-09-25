Microsoft Flight Simulator 2024 готовится к взлету на PS5 - релиз 8 декабря, поддержка PS VR2 в 2026 году

Xbox Game Studios и Asobo Studio объявили о выходе Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5 и PS5 Pro. Релиз состоится 8 декабря 2025 года, а владельцы PlayStation VR2 получат поддержку VR-полётов через бесплатное обновление в 2026-м.

Впервые представленная в 2024 году на Xbox Series и ПК, новая версия легендарного авиасимулятора теперь доберётся и до PlayStation. Руководитель проекта Йорг Нойман подчеркнул: это «самый продвинутый потребительский авиасимулятор в истории», предлагающий беспрецедентный уровень реализма. Игроков ждёт парк из 125 высокодетализированных самолётов: от лёгких спортивных и вертолётов до военной техники и бизнес-джетов.

Разработчики адаптировали управление под DualSense: адаптивные триггеры имитируют сопротивление штурвала, динамик контроллера передаёт сообщения авиадиспетчеров, а гироскоп и тачпад добавляют глубину управлению.

Игроки смогут исследовать весь мир с более чем 40 000 аэропортами и 60 000 вертолётными площадками, летать в реальном времени с настоящим воздушным трафиком и участвовать в миссиях — от тушения пожаров до поисково-спасательных операций. Для соревнователей создана Challenge League, а для любителей неспешных полётов — возможность исследовать достопримечательности и искать редких животных.

На старте PS5-версии станет доступен сверхзвуковой Boom Supersonic XB-1, а предзаказ обеспечит бонусный самолёт Northrop T38-A Talon и ранний доступ с 3 декабря в расширенных изданиях.

Microsoft Flight Simulator 2024 обещает стать эталоном для авиасимуляторов на PlayStation, сочетая техническую точность, карьерный прогресс и по-настоящему захватывающий полётный опыт.