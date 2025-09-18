Microsoft Flight Simulator 2024 может приземлиться на PS5 уже в ноябре

Похоже, что Microsoft Flight Simulator 2024 станет очередным проектом Xbox, который покинет статус эксклюзива и появится на PlayStation 5. Польское издание PPE сообщает, что релиз на консоли Sony состоится уже в ноябре этого года. Версия будет доступна как в цифровом виде через PSN, так и в коробочном издании.

Официального подтверждения пока нет, однако вероятность высокая: ранее надёжные источники не раз упоминали, что Microsoft планирует расширять аудиторию своих игр. В числе проектов, которые должны выйти за пределы экосистемы Xbox, фигурируют Halo: The Master Chief Collection и Starfield (последний, по слухам, заглянет на PS5 только в 2026 году).

Вопрос может проясниться совсем скоро: приближается Tokyo Game Show, где Microsoft способна сделать громкое заявление. Если слух подтвердится, Flight Simulator 2024 станет ещё одним экс-эксклюзивом, повторившим путь Sea of Thieves, Grounded и Forza Horizon 5.

Такая стратегия, судя по всему, себя оправдывает. Например, Forza Horizon 5, будучи давно доступной на PC и Xbox, стала самой продаваемой игрой 2025 года на PlayStation 5 — впечатляющий результат для тайтла, изначально задуманного как эксклюзив.